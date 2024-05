Wittmann eerste vrouwelijke coach bij mannen in Duits profvoetbal

Sabrina Wittmann is de eerste vrouwelijke coach in het Duitse betaald voetbal bij de mannen. De 32-jarige Wittmann is aangesteld als hoofdcoach bij FC Ingolstadt, dat uitkomt in de derde Bundesliga.

Ze is de opvolger van Michael Köllner, die eerder deze week uit zijn functie werd gezet. Wittmann trainde al de jongens onder 19 bij de club uit Beieren. Ze heeft een aanstelling tot het einde van het seizoen.

“Er is geen andere plek waar ik liever mijn debuut had gemaakt. Ingolstadt is heel speciaal voor mij, de club uit mijn geboortestad”, zei Wittmann. “Ik ben hier negentien jaar geleden begonnen, was zelf speler en zette hier mijn eerste stappen als coach.”

De clubleiding kende geen twijfels over haar aanstelling. “Sabrina Wittmann kent onze club als geen ander. Als huidige hoofdtrainer van ons zeer succesvol Onder 19-team heeft zij zich de afgelopen jaren voortdurend ontwikkeld – zowel professioneel als persoonlijk – en wordt terecht door iedereen bij de club zeer hoog gewaardeerd”, aldus directeur Dietmar Beiersdorfer.

Het is nog niet duidelijk of ze volgend seizoen ook nog de leiding heeft. Ingolstadt staat momenteel elfde in de derde divisie.