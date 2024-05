Grootste vluchtelingenteam ooit op Olympische Spelen in Parijs

Het team van vluchtelingen dat deze zomer aan de Olympische Spelen in Parijs meedoet, is groter dan ooit. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) presenteerde in Lausanne een ploeg van 36 sporters uit elf verschillende landen, waaronder Syrië, Soedan, Iran en Afghanistan.

Het betreft 23 mannen en 13 vrouwen. Ze komen in Parijs uit in twaalf sporten, waaronder zwemmen, atletiek, boksen, judo, wielrennen en gewichtheffen. Drie sporters uit het vluchtelingenteam verblijven en trainen in Nederland. Het zijn de judoka’s Muna Dahouk uit Syrië en Mohammad Rashnonezhad uit Iran en taekwondoka Dina Pouryounes Langeroudi uit Iran.

“We verwelkomen jullie allemaal met open armen. Jullie zijn een verrijking voor onze olympische gemeenschap en voor onze samenlevingen”, zei IOC-baas Thomas Bach. “Jullie deelname aan de Olympische Spelen is een demonstratie van veerkracht en uitmuntendheid. Dit zal een boodschap van hoop sturen naar de meer dan honderd miljoen ontheemden over de hele wereld.”

Het vluchtelingenteam zal in Parijs voor het eerst een eigen embleem dragen. “De atleten vertegenwoordigen niet een specifiek land; ze vertegenwoordigen het olympische vluchtelingenteam. Het hebben van ons eigen embleem creëert een gevoel van verbondenheid en stelt ons in staat om ook op te komen voor de bevolking van meer dan honderd miljoen mensen”, zei chef de mission Ali Zada.