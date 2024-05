Lazio geeft in blessuretijd zege weg bij Monza en blijft zevende

Lazio heeft na drie achtereenvolgende zeges puntenverlies geleden in de Serie A. Het elftal van coach Igor Tudor verspeelde in blessuretijd bij Monza een voorsprong: 2-2.

Ciro Immobile zette Lazio, met zijn zevende doelpunt van dit seizoen in de competitie, al snel op voorsprong. Milan Djuric maakte in de 73e minuut gelijk. Invaller Matías Vecino profiteerde van een te korte terugspeelbal en leek Lazio alsnog de zege te bezorgen (1-2). Djuric bracht Monza diep in blessuretijd langszij.

Lazio blijft op de zevende plaats staan en is, met nog drie speelronden te gaan, redelijk ver verwijderd van de vijfde plek. De eerste vijf clubs uit de Serie A mogen komend seizoen aan de Champions League meedoen.