Verstappen probleemloos naar zege in sprintrace van GP Miami

Max Verstappen heeft ook de tweede sprintrace van dit seizoen in de Formule 1 gewonnen. De wereldkampioen in de Red Bull was na negentien ronden op het Miami International Autodrome de beste.

Charles Leclerc werd tweede, Sergio Pérez pakte de derde plaats. Opvallend was de vierde plaats voor Daniel Ricciardo in de auto van het kleine team Visa Cash App RB, waarmee hij de eerste punten van dit seizoen veroverde.

Verstappen had eerder ook al de eerste sprintrace bij de Grote Prijs van China op zijn naam geschreven. Hij leidt in het WK-klassement met 118 punten. Later zaterdag (22.00 uur Nederlandse tijd) is de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami van zondag.

Verstappen startte vanaf pole en behield zijn leidende positie voor Leclerc. Ricciardo nam de derde plaats over van Pérez, maar de safetycar kwam de baan in omdat Lando Norris van de baan was getikt. Bij de herstart was Verstappen goed weg en had voldoende voorsprong op Leclerc om niet in gevaar te komen.

Hoewel de wereldkampioen in de Red Bull over de radio mopperde over weinig grip, bleef hij zijn eerste concurrent ongeveer twee seconden voor. Ricciardo verdedigde zijn vierde positie met succes tegen de Spanjaard Carlos Sainz in de Ferrari. In de strijd om de achtste plek en het laatste WK-punt was een fel gevecht tussen de Deen Kevin Magnussen in de Haas en Lewis Hamilton in de Mercedes. Yuki Tsunoda profiteerde daarvan, maar hij werd in de slotronde nog ingehaald door de zevenvoudig wereldkampioen in de Mercedes. Hamilton raakte door een tijdstraf alsnog zijn achtste plek kwijt aan de Japanner. Magnussen kreeg forse tijdstraffen voor diverse acties.

“Ik was niet heel goed weg en moest het gat een beetje dichtgooien”, zei Verstappen in het interview na de sprintrace over de start. “Na de safetycar kon ik de marge geleidelijk vergroten, maar het was niet helemaal perfect. Met de nieuwe opzet kunnen we nu de wagen gelukkig nog een beetje ‘finetunen’ voor de kwalificatie en de race van morgen. Ik ben blij met de overwinning, maar er zijn nog verbeterpunten.”