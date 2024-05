Pogacar pakt op tweede dag de leiding in Giro d’Italia

Tadej Pogacar heeft de tweede etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De rit eindigde met een klim naar Santuario di Oropa. De Sloveen van UAE Team Emirates, topfavoriet voor de eindzege, nam meteen ook de leiderstrui over van Jhonatan Narváez. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers won zaterdag de openingsrit waarin Pogacar als derde finishte.

De Colombiaan Dani Martínez finishte op een kleine halve minuut als tweede, net voor de Brit Geraint Thomas. Pogacar mikt dit jaar op succes in zowel de Giro als de Tour de France. Maandag volgt een relatief vlakke rit van Novara naar Fossano, wellicht de eerste kans voor de sprinters.

Een rit winnen in de Giro stond op zijn bucketlist, vertelde Pogacar in het flashinterview. “Ik heb nu ritzeges in alle drie de grote rondes. Dat is wel een dingetje voor wielrenners.”

In de vlakke aanloop ontstond een volledig Italiaanse kopgroep van vijf. De hindernissen lagen in de slotfase met eerst twee beklimmingen van de derde categorie en een aankomst op de Santuario di Oropa, een klim van 11,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,2 procent.

Na de tussensprint ging Andrea Piccolo alleen verder richting Oasi Zegna, de eerste helling. De renner van EF Education – EasyPost kwam als eerste boven, zoals hij dat ook op de tweede klim nog deed. Maar achter hem kwam de achtervolging serieus op gang. Op het moment dat de koploper aan de slotklim begon had hij nog een marge van anderhalve minuut. Kort voordat het peloton de voet bereikte was Pogacar nog met een lekke band onderuit geschoven. De Sloveen zat snel weer op de fiets en keerde terug in de groep.

“Ik bleef redelijk kalm, er was ook een beetje verwarring, want in de auto wilden ze dat ik na de bocht van fiets zou wisselen, terwijl ik dat voor de bocht wilde doen. Maar mijn ploeggenoten brachten me snel terug.”

Aan het avontuur van Piccolo kwam 6 kilometer voor de finish een einde. UAE Team Emirates voerde het tempo aan. De Pool Rafal Majka was de laatste helper van Pogacar, die op 4,5 kilometer voor de finish in de aanval ging. “Het was ongeveer de plek waar ik wilde gaan. Ik wilde de rit winnen, maar ook de benen testen. De roze trui is een droom, nu wil ik een paar dagen wat meer relaxen.”