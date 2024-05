Uijtdebroeks redt slechte dag voor wielerploeg Visma

Een dag vol tegenslag in de Giro d’Italia eindigde voor wielerploeg Visma – Lease a Bike toch nog met een huldiging. De Belg Cian Uijtdebroeks mocht de witte trui ophalen na zijn zevende plaats in de tweede etappe. De van Bora-hansgrohe overgekomen klimmer leidt het jongerenklassement.

“Het is afwachten hoe het gaat. Hij is nog jong. Maar dit weekend heeft Cian het echt goed gedaan”, sprak ploegleider Marc Reef bij Eurosport. De dag was nog somber begonnen met het niet starten van Robert Gesink. De routinier en belangrijke helper in de bergen bleek bij een valpartij in de eerste etappe een breukje in zijn hand te hebben opgelopen.

Ook gingen Olav Kooij en Attila Valter in de tweede rit nog onderuit. De schade leek bij beiden mee te vallen. Valter was na afloop vooral blij voor Uijtdebroeks. “Ik ben trots op hem. Hij laat hier zien dat hij tot de grote talenten behoort. Hij kan een factor zijn voor het algemeen klassement”, sprak de Hongaar bij Eurosport. “Het is wel jammer dat we Robert kwijt zijn, hij is een van de grote motoren in het peloton.”

Uijtdebroeks (21) maakte de dag goed voor Visma – Lease a Bike. “Het geluk stond nog niet aan onze kant, maar voor mij is het een mooie dag. Het is fantastisch om die witte trui te mogen dragen.”