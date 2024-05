Belgische sprinter Merlier wint derde etappe Giro d’Italia

De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de derde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Het was een relatief vlakke rit over 166 kilometer van Novara naar Fossano. De renner van Soudal – QuickStep boekte al zijn achtste zege van het seizoen.

In Fossano hield Merlier de Italiaan Jonathan Milan achter zich. De Eritreër Biniam Girmay werd derde. Olav Kooij was op de zesde plaats de beste Nederlander.

De roze leiderstrui blijft in handen van de Sloveen Tadej Pogacar van UAE Team Emirates. Dinsdag volgt een rit van Acqui Terme naar Andora met onderweg een klimmetje van de derde categorie.

“Dit was mijn zwaarste overwinning ooit”, zei Merlier (31) in het flashinterview. “Het was een harde finale”, doelde hij op de bijna geslaagde poging van Pogacar en de Brit Geraint Thomas om het peloton voor te blijven. Eenmaal ingerekend zag Merlier hoe Milan aan de linkerkant de sprint inzette. De Belg reageerde alert. “Het viel niet mee, ik zat daarvoor niet in de juiste positie en had te veel in de wind gezeten.”

Tussen de eerste en de tweede tussensprint, beide gewonnen door Milan, ontstond er een kopgroep van zo’n 25 renners met daarbij veel sprinters. De Nederlandse favoriet Kooij had de slag niet gemist. Net als zijn landgenoten Danny van Poppel en David Dekker, Merlier, de Australiër Caleb Ewan en Milan. Met name de Australiër Kaden Groves was goed omringd met drie ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck. Kooij had de Fransman Christophe Laporte mee.

Binnen de kortste keren reed het peloton, met leider Pogacar en bijvoorbeeld ook de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen op meer dan een minuut achterstand, maar zo’n 45 kilometer voor de finish in Fossano kwamen alles weer samen. De Brit Ben Swift pakte de drie seconden bij de bonificatiesprint, voor Pogacar (2) en de Brit Geraint Thomas (1).

Pogacar reageerde op een kort klimmetje vlak voor de finish op een aanval van de Deen Mikkel Frølich Honoré. De klassementsleider kreeg naaste belager Thomas mee en leek even op weg naar zijn tweede ritzege. Maar het duo werd in de laatste honderden meter gepasseerd door het sprintende peloton.