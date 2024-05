Topsnelheid omlaag in MotoGP door nieuwe regels vanaf 2027

De topsnelheid in de MotoGP gaat vanaf 2027 omlaag door de invoering van motoren met minder vermogen. De cilinderinhoud gaat naar beneden van 1000cc naar 850cc. Het is een maatregel om de veiligheid te vergroten in de koningsklasse van de motorsport, meldt de MotoGP.

De lichtere motoren maken de sport ook duurzamer en efficiënter en zorgen er tegelijkertijd voor dat de MotoGP spectaculair blijft, valt te lezen in een document waarin de nieuwe motorregels worden toegelicht.

Het is de bedoeling dat de motoren vanaf 2027 op 100 procent duurzame brandstof gaan rijden en dat het maximum aantal motorblokken dat een coureur mag gebruiken in één seizoen teruggaat van zeven naar zes.

De MotoGP grijpt ook in op het gebied van aerodynamica. Teams hebben daarin de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, maar het heeft de sport niet geholpen in het verhogen van de spanning. Door vanaf 2027 tal van aerodynamische beperkingen op te leggen, wordt het strijdtoneel weer wat gelijker. Het zal volgens de MotoGP inhaalacties bevorderen en ook de vaardigheden van de coureur belangrijker maken.

Ook trucjes om de rijhoogte aan te passen, worden vanaf 2027 verboden. Dat zal met name de veiligheid ten goede komen.