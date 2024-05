Pogacar genoot van ‘spel’ in finale derde etappe Giro

Tadej Pogacar keek met een glimlach terug op zijn actie kort voor de finish van de derde etappe van de Giro d’Italia. De leider in het klassement ging achter de ontsnapte Deen Mikkel Frølich Honoré aan en kreeg zijn Britse concurrent Geraint Thomas mee. Hun poging strandde 400 meter voor de finish. “Het voelde aan als een spel, zoals vroeger met vriendjes”, vertelde de Sloveen van UAE Team Emirates in het flashinterview na de door de Belg Tim Merlier gewonnen rit.

“Ik viel niet aan, ik reageerde slechts”, vertelde Pogacar, die zondag de tweede etappe had gewonnen. “Het leidde tot een mooie situatie, maar ik heb nooit gedacht dat we het zouden redden. Het verbaasde me dat ‘G’ (Thomas’ bijnaam) meereed. Respect voor hem. Ik had goede benen en houd van dit soort aankomsten.”