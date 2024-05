Volleybalsters verslaan Roemenië in eerste oefenduel

De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste oefenduel met Roemenië in Wijchen met 3-2 gewonnen. De setstanden waren: 25-20 18-25 25-17 16-25 en 15-13. Nederland, pas enkele dagen in training, trad niet in de sterkste bezetting aan. Naast Juliët Lohuis, Sarah van Aalen, Fleur Savelkoel en Hester Jasper kwamen enkele talenten in actie.

Oranje bereidt zich voor op de Nations League, waarin het deelname aan de Olympische Spelen moet afdwingen. Voor Nederland begint die landencompetitie op 14 mei met een wedstrijd tegen Bulgarije in Antalya. In die Turkse kustplaats treft Oranje verder het gastland, Polen en Duitsland. Daarna volgen duels in China (Macau) en Japan (Fukuoka).

De wereldranglijst op 17 juni bepaalt of de ploeg van bondscoach Felix Koslowski zich kwalificeert voor de Olympische Spelen van Parijs. Nederland eindigde als vierde op de Spelen van Rio 2016, maar ontbrak in Tokio.

Dinsdag volgt nog een oefenduel met Roemenië, dan achter gesloten deuren.