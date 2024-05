Wilson verovert wereldtitel snooker

Kyren Wilson heeft de wereldtitel snooker veroverd. De 32-jarige Engelsman versloeg in de finale Jak Jones uit Wales: 18-14.

Wilson was als twaalfde geplaatst op de mondiale titelstrijd in Sheffield. Hij won in de kwartfinale van viervoudig wereldkampioen John Higgins uit Schotland (13-8) en schakelde in de halve eindstrijd zijn landgenoot David Gilbert uit (17-11).

De 30-jarige Jones verraste in de halve eindstrijd Stuart Bingham (17-12), die in de kwartfinale Ronnie O’Sullivan (13-10) de hoop op een achtste wereldtitel had ontnomen.