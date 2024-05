Aankomst olympische vlam moet enthousiasme voor Spelen losmaken

Marseille loopt woensdagavond naar verwachting uit voor de olympische vlam, die op een oude zeilboot vanuit Olympia arriveert. Daarna begint een fakkeltocht over 12.000 kilometer door Frankrijk en de overzeese gebieden. In de Zuid-Franse havenstad worden 150.000 toeschouwers verwacht. De tocht eindigt op 26 juli in Parijs, de dag van de openingsceremonie.

De organisatoren hopen dat met de komst van de vlam de Olympische Spelen echt gaan leven na negatieve publiciteit over te dure kaartjes en zorgen omtrent mogelijke terreurdreiging. “Dit is een moment waarop we lang hebben gewacht”, zei Tony Estanguet, die aan het hoofd staat van het lokale organisatiecomit√©. “Het is zover. Honderd jaar na dato komen de Spelen weer thuis in Parijs.”

Frankrijk beschouwt zichzelf graag als het hart van de moderne olympische beweging sinds de Franse baron Pierre de Coubertin de Spelen, die tot de vierde eeuw voor Christus in Griekenland plaatsvonden, nieuw leven inblies.

“We gaan het mooi, groots, sober en toegankelijk maken”, beloofde de burgemeester van Marseille, Benoit Payan, aan persbureau AFP in aanloop naar de aankomst van de vlam. De zeilboot met de vlam zal worden begeleid door meer dan duizend kleinere bootjes. Viervoudig olympisch zwemkampioen Florent Manaudou is de eerste drager van de vlam. In de dagen erna nemen onder meer oud-basketballer Tony Parker en voormalig topvoetballer Didier Drogba de fakkel over.