Vingegaard spreekt na zware val hoop uit op Tourdeelname

De Deen Jonas Vingegaard heeft voor het eerst sinds zijn zware ongeval in de Ronde van Baskenland weer buiten op de racefiets getraind. Dat blijkt uit een filmpje dat zijn ploeg Visma – Lease a Bike heeft gepost. De tweevoudig Tourwinnaar liep bij de val begin april een gebroken sleutelbeen, enkele gebroken ribben en een longkneuzing op. Hij lag twee weken in het ziekenhuis. Vingegaard hoopt eind juni te kunnen starten in de Tour de France.

“Het is geweldig om weer buiten op de fiets te zitten. Ik kijk uit naar de volgende stappen in mijn herstel”, vertelt Vingegaard, poserend op de fiets voor een veld vol bloemen in Denemarken. “Ik voel me goed. Het gaat van dag tot dag beter, al moet ik nog wel van een paar dingen herstellen.”

De Tour de France begint op 29 juni. “Natuurlijk hoop ik erbij te zijn als de Tour begint. Maar ik kan nu nog niet zeggen hoe lang mijn herstel duurt en of ik op tijd in vorm ben. Ik zal er in ieder geval alles aan doen.”

Vingegaard (27) bleef na zijn val, waarbij meerdere renners betrokken waren, roerloos op zijn linkerzij liggen terwijl hij werd behandeld. Zijn kleding was volledig gescheurd en op zijn lichaam waren de verwondingen duidelijk zichtbaar. Hij werd afgevoerd in een ambulance.