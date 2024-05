De Eritrese wielrenner Biniam Girmay heeft de Giro d’Italia verlaten nadat hij in de vierde etappe tweemaal ten val was gekomen. Eerst ging de renner van het Belgische Intermarché-Wanty met nog vijf andere renners onderuit op de door regen glad geworden wegen.

Nadat hij behandeld was en weer op de fiets was gestapt, gleed Girmay een paar kilometer verder opnieuw onderuit. Daarna besloot de nummer 3 van de derde etappe niet meer op te stappen. Girmay won in 2022 nog een etappe in de Giro.