Italiaan Milan sprint naar ritwinst in Giro

De Italiaan Jonathan Milan heeft de vierde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Het was een grotendeels vlakke rit van Acqui Terme naar Andora over 152 kilometer. Kort voor de streep lag nog een korte beklimming van de Capo Mele, bekend uit de wielerklassieker Milaan-Sanremo.

De Italiaan Filippo Ganna viel aan in die korte klim, maar werd kort voor de finish achterhaald. Milan toonde zich daarna de beste sprinter. De 23-jarige sprinter van Lidl-Trek hield de Australiër Kaden Groves en de Duitser Phil Bauhaus achter zich. De Nederlander Olav Kooij finishte als vierde.

De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) behoudt de roze leiderstrui. Ook de vijfde etappe, van Genua naar Lucca, lijkt gemaakt voor de sprinters.

Onder toeziend oog van zijn familie won Milan precies een jaar na zijn eerste ritzege in de Giro opnieuw een etappe. “Heel bijzonder, het geeft veel emoties. We zijn hier gekomen met een doel. De jongens hebben geweldig werk voor me geleverd”, doelde hij met name op ploeggenoot Simone Consonni.

Ganna was al even mee in een vroege ontsnapping met onder anderen de deze Giro al zeer actieve Lilian Calmejane. De Fransman was uit op de bergpunten op de enige helling van de dag. Nadat hij daar als eerste boven was gekomen, bleven de Zuid-Afrikaan Stefan de Bod en de Spanjaard Francisco Muñoz vooraan over met een voorsprong van ongeveer 3 minuten.

Op een dalend stuk gingen zes renners onder wie de Australische klassementsman Ben O’Connor onderuit. Van hen was de Eritreër Biniam Girmay er het ergst aan toe. Nadat hij in achtervolging op de groep nogmaals viel, gaf Girmay op.

De Bod en Muñoz kregen met name de ploegen Visma – Lease a Bike (Kooij) en Lidl-Trek (Milan) achter zich aan. Het tweetal werd 5 kilometer voor de finish ingelopen. Ganna viel aan bij het begin van de Capo Mele, maar werd binnen de laatste kilometer ingelopen. Daar bewees Consonni zijn waarde als voorbereider van de sprint voor zijn landgenoot Milan, die ook Ganna bedankte. De drie hoofdrolspelers maken op de piste deel uit van de sterke Italiaanse achtervolgingsploeg.