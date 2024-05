Marathonloper Kipchoge bezorgd om familie na dreigementen online

De Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge heeft grote zorgen gehad over de veiligheid van zijn familie. Dat zegt de tweevoudig olympisch kampioen in een interview op BBC Sport Africa. Hij kreeg online tal van dreigementen van mensen die beweerden dat hij betrokken was bij een samenzwering om Kelvin Kiptum te vermoorden.

“Ik was geschokt dat mensen op socialemediaplatforms zeiden: Eliud is betrokken bij de dood van deze jongen”, zei de 39-jarige Kipchoge. “Dit was het slechtste nieuws ooit in mijn leven.”

Kiptum kwam in februari om het leven door een eenzijdig auto-ongeluk. Hij was 24 jaar oud en gold als het grootste talent op de marathon. In Chicago zette hij in het najaar van 2023 het wereldrecord op de marathon op 2.00.35. De jaren daarvoor was Kipchoge de recordhouder.

“Ik ontving hele nare berichten”, aldus Kipchoge, die deze zomer op de Olympische Spelen van Parijs voor zijn derde goud op rij gaat. “Mijn trainingskamp zou in brand worden gestoken, mijn huis, mijn bezittingen, mijn familie. Het is niet gebeurd, maar het is wel hoe de wereld in elkaar steekt. Mijn grootste zorg was de veiligheid van mijn familie, dat mijn kinderen wat zou overkomen.”

Kipchoge liet zichzelf door de haatcampagne niet beteugelen. “Mijn leven speelt zich af in de buitenlucht. Ik ren gewoon door de straten hier. Het was wel pijnlijk om te ervaren dat zelfs veel van mijn vrienden slecht over me spraken. Dat heeft me aangegrepen.”

De vorm van de hardlooplegende leed eronder, zei hij. Hij eindigde in maart in de marathon van Tokio als tiende, tweeënhalve minuut achter winnaar Benson Kipruto. Het was zijn slechtste resultaat sinds 2013. “In Tokio heb ik drie dagen niet kunnen slapen van de zorgen.”

Kipchoge won in zijn carrière onder meer vijf keer de marathon van Berlijn. Hij scherpte het wereldrecord in 2022 aan tot 2.01.09. In 2019 liep hij in Wenen met de hulp van een grote groep gangmakers als eerste man de afstand van 42,195 kilometer onder de twee uur (1.59.40), maar die tijd is nooit erkend.