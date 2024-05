Zieke Welten niet meer van start in Giro d’Italia

Bram Welten is niet meer van start gegaan in de vierde etappe van de Giro d’Italia. De renner van dsm-firmenich PostNL is ziek, zo meldt zijn ploeg.

De 27-jarige Welten was zaterdag begonnen aan zijn eerste grote ronde. “Hij werd wakker met koorts en hoest veel”, meldde zijn ploeg op sociale media.

Welten is de tweede Nederlandse uitvaller in deze Giro. Zondag verscheen Robert Gesink (Visma – Lease a Bike) niet meer aan de start nadat hij in de openingsrit bij een val een breukje in een hand had opgelopen.

“Bram is enorm teleurgesteld dat hij de Giro heeft moeten verlaten”, meldde ploegleider Matt Winston in een persbericht. “Hij was in goede vorm naar Italië gekomen. We missen niet alleen zijn kwaliteiten als renner, vooral in onze ‘sprinttrein’. Bram is ook een sfeermaker in de groep.”

Tilburger Welten kwam afgelopen winter over van het Franse Groupama-FDJ.