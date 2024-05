Tennisster Pegula onzeker voor Roland Garros

De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula twijfelt of ze op tijd fit is om deel te nemen aan Roland Garros. De nummer 5 van de wereld heeft zich afgemeld voor het graveltoernooi van Rome nadat ze eerder al door blessures de toernooien van Stuttgart en Madrid had overgeslagen.

Pegula kende een sterk 2023 met onder meer toernooiwinst in Montreal. Dit jaar kampt ze echter met ziekte en blessures, waarbij het bereiken van de halve finales in Charleston begin april haar beste prestatie was. “Even een update: ik zal het toernooi van Rome missen en mogelijk ook Roland Garros. Ik voel me goed, maar het herstel naar volledige fitheid verloopt traag”, schreef de 30-jarige tennisster op Instagram. Ze gaf niet aan met welke blessure ze momenteel te maken heeft. In februari miste ze de toernooien in het Midden-Oosten door een nekblessure.