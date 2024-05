Australiër Welsford wint chaotische sprint in Ronde van Hongarije

Wielrenner Sam Welsford heeft de eerste etappe in de Ronde van Hongarije gewonnen. De Australiër van Bora-hansgrohe was de beste in een door valpartijen ontsierde massasprint na een rit van Karcag naar Hajdúszoboszló over 166 kilometer. Hij bleef de Italianen Samuel Quaranta en Jakub Mareczko voor.

Cees Bol was een van de voorbereiders van de sprint van de Brit Mark Cavendish, maar die kwam niet verder dan de zesde plaats. Dylan Groenewegen zag zijn sprintvoorbereider Campbell Stewart van Team Jayco AlUla in de laatste 100 meter ten val komen en kon hem maar net ontwijken, maar andere renners vielen wel. Groenewegen was verder kansloos in de sprint.

De Ronde van Hongarije duurt tot en met zondag.