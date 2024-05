Fransman Thomas blijft sprinters voor in vijfde Giro-etappe

Wielrenner Benjamin Thomas heeft de vijfde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Fransman van Cofidis was de beste uit een kopgroep van vier vluchters in de rit van Genua naar Lucca over 178 kilometer. Hij bleef medevluchters Michael Valgren uit Denemarken, Andrea Pietrobon uit Italië en de Fransman Enzo Paleni én het aanstormende peloton voor.

De leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Donderdag volgt de zesde etappe van Viareggio naar Rapolano Terme met enkele gravelstroken.