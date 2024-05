Bondscoach De Knegt van veldrijders en MTB door tot Spelen 2028

Gerben de Knegt blijft tot en met 2028 bondscoach van de mountainbikers (MTB) en veldrijders, meldt wielerbond KNWU. De 48-jarige Brabander is sinds 2016 actief in deze rol en zag de Nederlandse sporters veel mondiale titels in het veldrijden behalen.

De Knegt heeft als ambitie om naast de vrouwelijke mountainbikers ook bij de mannen een sterk blok met eliterenners klaar te stomen voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. “We hebben kunnen bouwen aan een talentvolle lichting junioren en beloften en hopen daarmee de komende seizoenen stappen te blijven zetten en uiteindelijk te oogsten”, zegt hij.