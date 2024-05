Kanosprintsters schrijven historie met olympische deelname

De Nederlandse kanovaarders Selma Konijn en Ruth Vorsselman hebben zich verrassend geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs komende zomer. Op het olympisch kwalificatietoernooi in het Hongaarse Szeged wist het sprintduo in de tweepersoonskano (K2) de finale over 500 meter te winnen. Het is voor het eerst in 32 jaar dat een Nederlands kanosprintteam deelneemt aan de Spelen.

Met een spectaculaire inhaalrace verwezen Konijn (25) en Vorsselman (27) een Russisch duo dat hard van start was gegaan naar de tweede plaats. Het Nederlandse K2-koppel finishte een seconde sneller. In Hongarije was er alleen voor de winnaar een olympisch ticket te verdienen.

Konijn en Vorsselman reageerden uitgelaten op hun kwalificatie voor de Spelen. Eenmaal aan wal vlogen ze hun Poolse coach Zdislwaw Szubski om de nek. De Nederlandse vrouwen trainen pas sinds oktober vorig jaar onder Szubski.

De laatste keer dat een Nederlands kanosprintteam zich plaatste voor de Olympisch Spelen was in 1992 met Jan Dirk Nijkamp en Marc Weijzen (500 en 1000 meter). De laatste sprintmedaille dateert van 1988 toen Annemarie Cox en Annemiek Derckx een bronzen medaille veroverden.