Canadees Woods stapt af in Giro na val

Voor de Canadees Michael Woods is de Giro d’Italia ten einde. De 37-jarige wielrenner kwam woensdag in de vijfde etappe ten val en vertoonde ’s nachts vervolgens milde symptomen van een hersenschudding. Dat was voor zijn ploeg Israel – Premier Tech genoeg reden om hem uit de koers te halen.

“Ik baal hier erg van, maar ik moet mijn gezondheid nu voorrang geven. Er komen nog vele andere mogelijkheden dit seizoen en daar ga ik vol voor”, stelt Woods in een verklaring.

Woods won vorig jaar een etappe in de Tour de France. In de eerste ritten van de Giro dit jaar zat hij niet dicht bij de podiumplekken.

De zesde etappe gaat donderdag over 180 kilometer van Viareggio naar Rapolano Terme.