Olympische vlam in Marseille begonnen aan estafette naar Parijs

De olympische vlam is donderdag in Marseille begonnen aan zijn lange estafette door Frankrijk en de Franse overzeese gebieden. Voormalig Frans voetbalinternational Basile Boli was de startloper, die de toorts vanuit de basiliek in Marseille overhandigde aan de 83-jarige Colette Cataldo, een trouwe fan van Olympique Marseille.

“Hiervan gaat je hart sneller kloppen”, zei Boli nadat hij de fakkel had overgedragen. “Het is de olympische vlam, het symbool van sport en samenzijn.”

Ongeveer 10.000 fakkeldragers zijn betrokken bij de 12.000 kilometer lange estafette die op 26 juli eindigt in Parijs tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen.

Tal van prominenten dragen donderdag de olympische fakkel een stukje, onder wie Ireen Wüst. De voormalig schaatsster won als eerste sporter ter wereld individueel goud op vijf opeenvolgende Olympische Spelen. Ze kreeg een speciale uitnodiging om in Marseille een stukje mee te lopen. Ze behoort tot een groep van olympiërs uit 28 verschillende Europese landen.

De Oekraïense turnster Maria Vysotsjanska, wier vader aan het front vocht tegen de Russen, is aangewezen als de captain van de estafetteploeg. Vanuit België loopt ex-atlete Kim Gevaert mee, vanuit Polen drievoudig olympisch kampioene kogelslingeren Anita Wlodarczyk.

De olympische vlam was woensdag aangekomen in havenstad Marseille na een boottocht vanuit Griekenland met een antieke driemaster. Een zes uur durende show op het water volgde. Er waren volgens de autoriteiten ongeveer 200.000 toeschouwers. Zo’n 6000 agenten beveiligden het evenement.