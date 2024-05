Schaatsster Leerdam kiest voor eigen traject, niet voor Team IKO

Jutta Leerdam heeft er na lang twijfelen voor gekozen om zich los van een schaatsploeg voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2026. De 25-jarige schaatsster zegt dat ze dicht bij een overgang was naar Team IKO, die volgens berichtgeving in de media deze week al rond was, maar dat ze toch gekozen heeft voor haar gevoel. “Er zijn te veel signalen dat dit is wat ik wil, dus ik ga het gewoon doen”, schrijft Leerdam op Instagram.

De tweevoudig wereldkampioene op de 1000 meter vertrok na afgelopen seizoen bij Team Jumbo. Toen zei ze al dat ze toe was aan iets nieuws in haar carrière.