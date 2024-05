Cavendish klopt Groenewegen in tweede etappe Ronde van Hongarije

Mark Cavendish heeft Dylan Groenewegen van de zege afgehouden in de tweede etappe van de Ronde van Hongarije. De 38-jarige Britse sprinter van Astana was na 162 kilometer tussen Tokaj en Kazincbarcika de beste in de massasprint. Hij klopte Groenewegen en de Spanjaard Jon Aberasturi.

Voor Cavendish, die perfect werd afgezet door zijn teamgenoten, onder wie Cees Bol, is het de tweede zege van dit seizoen. De Brit, die 34 etappezeges in de Tour de France op zijn naam heeft staan, won eerder in februari een rit in de Ronde van Colombia.

De Ronde van Hongarije duurt tot en met zondag.