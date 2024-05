Spanjaard Sánchez troeft Alaphilippe af in zesde Giro-etappe

Wielrenner Pelayo Sánchez heeft de zesde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De 24-jarige Spanjaard van Movistar klopte na 180 kilometer in Rapolano Terme tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe uit Frankrijk in de sprint. De Australiër Luke Plapp werd derde.

Voor Sánchez is het de tweede zege van 2024 en zijn eerste etappezege in een grote wielerronde.

Tadej Pogacar behoudt de leiderstrui in de Ronde van Italië. De Sloveen kwam in het peloton binnen op 29 seconden van de ritwinnaar.

De zesde etappe ging in Toscane over enkele gravelstroken die de wielrenners kennen uit de eendagskoers Strade Bianche. Al vroeg ontstond er een kopgroep van zes met daarin de Australiërs Plapp en Kaden Groves en de Fransman Alaphilippe. Ook de Italiaan Andrea Vendrame wist nog aan te sluiten. De zeven renners hadden een voorsprong op het peloton van zo’n twee minuten, toen ze aan de eerste gravelstroken begonnen.

Plapp versnelde en kreeg naast Alaphilippe ook de Spanjaard Sánchez mee. Het drietal hield een kleine minuut voorsprong op de laatste gravelstrook en ook nog ongeveer een halve minuut op de laatste steile beklimming op 4 kilometer van de streep. Daar had Plapp de grootste moeite om zijn medevluchters bij te houden.

In de sprint van het trio zette Alaphilippe aan op 200 meter van de streep in de jacht op zijn eerste etappezege in de Ronde van Italië. Sánchez was echter sneller. Het peloton, waar de renners van Ineos Grenadiers het gat met de kopgroep grotendeels hadden dichtgereden, finishte kort daarop.

De Spanjaard kon het vlak na de zege nog niet geloven. “Geweldig, dit is een gekke dag voor mij”, zei Sánchez in het flashinterview. “Sinds de start van de Giro heb ik energie gespaard om de juiste vorm voor vandaag te hebben. Ik had nooit gedacht dat ik de etappe kon winnen.”

Sánchez probeerde op de laatste klim weg te rijden bij zijn medevluchters. “Het lukte niet om ze achter te laten. In de sprint was ik gelukkig de snelste.”

De Giro d’Italia gaat vrijdag verder met een individuele tijdrit over 40,6 kilometer van Foligno naar Perugia.