Norris gelooft in wereldtitel bij McLaren in 2025

Lando Norris is er zeker van dat hij volgend jaar met McLaren om de wereldtitel in de Formule 1 kan strijden. Dat zei hij bij Sky Sports tijdens een bijeenkomst in de fabriek van Britse renstal. Daar vierde Norris en het team de zege van afgelopen zondag in de Grote Prijs van Miami.

“Begin dit jaar zei ik dat we races konden winnen en ik durf nu te zeggen dat we volgend jaar mee kunnen doen om de titel, 100 procent. Ik heb een geweldig team achter me en we zijn er dichter bij dan ooit. Ik heb het geloof en het vertrouwen om te zeggen dat we toe zijn aan de volgende stap.”

Norris won afgelopen zondag zijn eerste grand prix. Hij troefde drievoudig wereldkampioen Max Verstappen af, de coureur van Red Bull die dit jaar al vier races won en leidt in het kampioenschap. Het was de eerste overwinning voor McLaren sinds de Grote Prijs van Italië in 2021. Het is veel langer geleden dat McLaren de wereldtitel behaalde. Dat was in 2008 met Lewis Hamilton.

“Ik ben nu een racewinnaar en dat zal iets veranderen. Ik wil meer races winnen en ik denk ook dat het kan”, aldus Norris. “Ik denk dat het nog een spannend seizoen kan worden tussen Red Bull, Ferrari en McLaren. Ik heb heel veel respect voor Max, maar ik wil hem uitdagen. Ik wil racen tegen een van de beste coureurs ooit in de Formule 1.”