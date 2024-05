Franse middenvelder Tchouaméni met blessure enige tijd aan de kant

De Franse middenvelder Aurélien Tchouaméni kampt met een stressfractuur in zijn linkervoet, meldt zijn club Real Madrid. Het is nog onduidelijk of hij op tijd fit is voor de finale van de Champions League op 1 juni tegen Borussia Dortmund.

De Franse international was dit seizoen door een soortgelijke blessure al eens zes weken uitgeschakeld. Niet alleen deelname aan de Champions League-finale, maar ook aan het EK van komende zomer zou in dat geval in gevaar zijn. Bondscoach Didier Deschamps maakt op 16 mei zijn EK-selectie bekend.

Tchouaméni werd woensdagavond in de met 2-1 gewonnen halve finale van de Champions League tegen Bayern München twintig minuten voor tijd gewisseld. Door de zege plaatste Real Madrid zich voor de eindstrijd. In Duitsland werd het eerder 2-2.