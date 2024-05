Doncic en Mitchell op schot voor Mavericks en Cavaliers in NBA

Luka Doncic heeft Dallas Mavericks aan een zege op Oklahoma City Thunder geholpen. De Sloveense basketballer had met 29 punten een groot aandeel in een zege (119-110). Beide ploegen staan nu weer op gelijke hoogte in de halve finales van de play-offs van de Western Conference van de NBA (1-1).

Dallas Mavericks kwam tot achttien driepunters, het hoogste aantal van de ploeg dit seizoen. Doncic pakte ook tien rebounds en leverde zeven assists.

Donovan Mitchell speelde een grote rol in de zege van Cleveland Cavaliers op Boston Celtics (118-94). Hij was net als Doncic goed voor 29 punten. Cleveland Cavaliers en Boston Celtics houden elkaar hierdoor weer in evenwicht in de halve finales van de Eastern Conference (1-1).