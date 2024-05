Tennisser Thiem beëindigt carrière aan eind van seizoen

Dominic Thiem stopt aan het einde van dit seizoen met tennissen. Dat heeft de 30-jarige Oostenrijker in een video bekendgemaakt op Instagram. Hij kampt al langere tijd met een polsblessure.

“Het is niet zoals ik het wil, maar ik heb al lange tijd nagedacht over dit moment. Ik heb succes gekend en het avontuur was ongelofelijk. Daar ben ik erg dankbaar voor. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat dit de enige juiste beslissing is. Ik heb zin in wat er gaat komen”, aldus Thiem. Wat hij precies gaat doen, zegt hij niet.

Thiem heeft al geruime tijd last van zijn blessure, waardoor hij flink is gezakt op de wereldranglijst. Bij het toernooi van Madrid sneuvelde hij twee weken geleden nog in de kwalificaties. Zijn laatste wedstrijd op ATP-niveau won hij begin april in het Portugese Estoril.

De voormalig nummer 3 van de wereld kende zijn hoogtepunt in 2020, toen hij de US Open won. Daarnaast bereikte hij in 2018 de finale van de Australian Open en haalde hij in 2018 en 2019 de eindstrijd van Roland Garros.