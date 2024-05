Zieke Rybakina kan haar titel in Rome niet verdedigen

Elena Rybakina kan haar titel van het tennistoernooi in Rome niet verdedigen. De nummer 4 van de wereld uit Kazachstan is ziek en heeft zich afgemeld voor haar wedstrijd van vrijdag in de eerste ronde tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu.

“Ik voel me helaas te slecht om te tennissen”, laat Rybakina weten. “Ik bewaar goede herinneringen aan dit toernooi en wilde mijn titel graag verdedigen.”

De organisatie van het toernooi van Rome werd afgelopen week al geconfronteerd met afmeldingen van Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, de geblesseerde nummers 2 en 3 van de wereldranglijst.