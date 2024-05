Wielrenster Bredewold wint eerste rit van Ronde van Baskenland

Wielrenster Mischa Bredewold heeft de eerste etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De Europees kampioene was de snelste in een massasprint na een rit over 140 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Elgoibar.

Bredewold profiteerde van het goede werk van Demi Vollering, haar ploeggenote bij Team SD Worx – Protime, die de sprint voor haar aantrok. Vollering, vorige week nog winnares van de Ronde van Spanje, eindigde als derde. Ze finishte net achter de Cubaanse Arlenis Sierra.

De Ronde van Baskenland duurt tot en met zondag.