Pogacar wint eerste tijdrit in Giro d’Italia, Arensman vierde

Tadej Pogacar heeft de eerste tijdrit in de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De rozetruidrager van UAE Team Emirates was in de tijdrit over 40,6 kilometer tussen Foligno en Perugia zeventien seconden sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. De Amerikaan Magnus Sheffield was de nummer drie. Thymen Arensman werd op een minuut van Pogacar vierde.

De Sloveen verstevigde met zijn tweede etappezege in deze Ronde van Italië zijn leidende positie. Hij liep verder uit op concurrenten Geraint Thomas en Daniel Felipe Martínez in het algemeen klassement.

De tijdrit over 40,6 kilometer was grotendeels vlak, maar in de laatste 6,5 kilometer naar Perugia ging het bergop. Daan Hoole zette met 54,16 minuten al vroeg een goede tijd neer. De wielrenner van Lidl-Trek was uiteindelijk 2.32 minuten langzamer dan Pogacar. Arensman gaf ruim een halve minuut toe op zijn ploeggenoot Ganna in de voorlopige uitslag en uiteindelijk een minuut op de Sloveen.

De klassementsleider kon in de tussentijden niet in de buurt van Ganna komen. Pogacar gaf bij het eerste tussenpunt 44 seconden toe. De Brit Thomas, die tweede staat in het klassement, was acht seconden trager. Ook bij het tweede meetpunt lag Pogacar nog 47 seconden achter Ganna, maar met een veel snellere klim hield hij de Italiaan toch van de zesde tijdritzege in de Giro af.

Thomas moest genoegen nemen met de tiende plaats en verloor precies twee minuten op de Sloveen. Martínez was met de achtste plaats op 1.49 iets sneller. De Colombiaan staat nu tweede op 2.36, Thomas derde op 2.46.

“Ik voelde me goed”, zei Pogacar. “Het is mijn eerste keer op de tijdritfiets sinds de WK vorig jaar. Ik begon in een rustiger tempo om gewend te raken aan de fiets en ben op de klim voluit gegaan. Ik heb me op mijn eigen rit gefocust en de klim lag me beter dan ‘Pippo'”, verwees hij naar Ganna. “Ik ben superblij met de overwinning.”

De Giro gaat zaterdag verder met een korte lastige bergetappe met aankomst bergop in Prati di Tivo.