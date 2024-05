Griekspoor op Roland Garros tegen Amerikaan McDonald

Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Dat heeft de loting voor het grandslamtoernooi in Parijs uitgewezen. Griekspoor, Nederlands beste tennisser van het moment, is de mondiale nummer 27. Mackenzie staat op plek 74 van de wereldranglijst.

Botic van de Zandschulp treft in de openingsronde routinier Fabio Fognini. De 36-jarige Italiaan is afgezakt naar de 91e plek, de 28-jarige Van de Zandschulp staat negen plaatsen lager.

Vrijdag kan een derde Nederlander zich plaatsen voor het hoofdschema van Roland Garros. Jesper de Jong moet dan in de derde ronde van de kwalificaties winnen van de Amerikaan Jeffrey John Wolf.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus in de eerste ronde gekoppeld aan de voormalige nummer 1 van de wereld Angelique Kerber. De 36-jarige Duitse is afgezakt naar de 238e plaats van de wereldranglijst. De 33-jarige Rus is momenteel de mondiale nummer 49.