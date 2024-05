F1-coureur Leclerc gaat voor winst in ‘eigen’ GP van Monaco

Charles Leclerc hoopt dit jaar voor het eerst de Grote Prijs van Monaco te winnen. De F1-coureur van Ferrari, die zelf geboren is in Monaco, gelooft dat het mogelijk is.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier dit jaar sterk zullen zijn”, zei de 26-jarige Leclerc donderdag. Zijn team zelf wil hem helpen aan de overwinning. “Charles rijdt in Monaco op eigen bodem. Het is hier voor hem een onafgemaakte zaak. We willen er alles aan doen om hem helpen die zaak af te sluiten”, aldus Ferrari-baas Fred Vasseur.

Om in Monaco de GP te winnen moet Leclerc snel zijn. De race op het stratencircuit in het vorstendom staat alleen dit jaar en volgend jaar nog op de kalender. Of de Formule 1 na 2025 ook nog in Monaco neerstrijkt is afwachten.

Momenteel staat Leclerc tweede in het algemeen klassement, achter leider Max Verstappen van Red Bull. Verstappen won al twee keer in Monaco, in 2021 en 2023.