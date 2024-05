Nadal op Roland Garros gekoppeld aan topper Zverev

Veertienvoudig Roland Garros-winnaar Rafael Nadal is op zeer waarschijnlijk zijn laatste optreden in Parijs in de eerste ronde gekoppeld aan Alexander Zverev. De 27-jarige Duitser is de huidige nummer 4 van de wereldranglijst. De bijna 38-jarige Nadal nam in 2022 voor het laatst deel aan het Franse graveltoernooi, dat hij dat jaar voor de veertiende keer won.

De 22-voudig grandslamwinnaar kampt al langere tijd met fysieke ongemakken. Nadal heeft laten doorschemeren dat 2024 zijn laatste jaar als professional is, al heeft hij nog geen definitief besluit genomen. Door zijn blessureleed is de voormalig nummer 1 van de wereld afgezakt naar plek 276 op de wereldranglijst.

Zverev kende een uitstekende generale voor Roland Garros. Afgelopen weekend won de Duitser het graveltoernooi van Rome.