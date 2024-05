Wielrenner Nys wint openingsetappe in Noorwegen, Van Aert terug

Thibau Nys is in de Ronde van Noorwegen naar de ritzege gesprint. De Belgische renner was op voorhand al favoriet voor de winst in de openingsetappe. Zijn landgenoot Wout van Aert maakte na weken blessureleed zijn rentree in het peloton.

De 21-jarige Nys kwam als eerste over de finish na goed werk van zijn teamgenoot Mathias Vacek. De renner van Lidl-Trek bleef daardoor de Noor Ådne Holter en Axel Laurance uit Frankrijk voor.

Van Aert zat voor het eerst weer op de fiets tijdens een wedstrijd na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen eind maart. Hij brak onder meer zijn sleutelbeen en enkele ribben, maar fietste met wat pijn de rit uit in Noorwegen. Hij speelde verder geen rol van betekenis.

De Ronde van Noorwegen duurt tot en met zondag.