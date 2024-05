Wielrenster Wiebes wint ook tweede rit van RideLondon Classique

Wielrenster Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de RideLondon Classique gewonnen. Ze was met afstand de snelste in een sprint aan het einde van een rit over ruim 142 kilometer met start en aankomst in Maldon.

Charlotte Kool finishte als tweede, vlak voor de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky. Wiebes won vrijdag ook al de eerste etappe. De derde en laatste etappe over ruim 91 kilometer eindigt zondag in het centrum van Londen, vlak bij Buckingham Palace op The Mall. Wiebes verdedigt dan een voorsprong van 20 seconden op Kopecky, haar ploeggenote bij Team SD Worx-Protime.