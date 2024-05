Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich niet voor de finale van het Pro Tour-toernooi in het Portugese Espinho geplaatst. Ze verloren in de halve eindstrijd van het Amerikaanse koppel Taryn Kloth en Kristen Nuss: 22-20 21-13. Ze strijden later op zondag om de derde plaats tegen Daniela Álvarez en Tania Moreno uit Spanje.

Stam en Schoon zijn als vierde geplaatst in Espinho.