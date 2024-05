De Amerikaanse golfer Grayson Murray is op dertigjarige leeftijd overleden. Hij stapte vrijdag met gezondheidsproblemen uit de tweede ronde van de Charles Schwab Challenge in Texas. Het is nog niet bekend waaraan hij is overleden.

Murray was de nummer 58 van de wereld. Begin dit jaar schreef hij in Hawaï de Sony Open op zijn naam. Murray kampte in het verleden met een alcoholprobleem en overwon ook psychische klachten. Op verzoek van zijn ouders wordt het toernooi in Texas uitgespeeld.