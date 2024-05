Basketballers Celtics een zege verwijderd van plek in finale NBA

De basketballers van Boston Celtics zijn nog één zege verwijderd van een plek in de finale van de NBA. Ze wonnen ook het derde duel met Indiana Pacers (111-114), na een achterstand van 18 punten.

Jayson Tatum tekende voor 36 punten namens de Celtics. Jrue Holiday zette de winnende ploeg in de laatste minuut op voorsprong en maakte ook de laatste punten van de wedstrijd. Indiana Pacers miste de geblesseerde sterspeler Tyrese Haliburton vooral in de slotfase.

Boston Celtics stond twee jaar geleden voor het laatst in de finale van de NBA, maar toen bleek Golden State Warriors te sterk. De ploeg werd in 2008 voor de zeventiende en laatste keer kampioen in de NBA . Dallas Mavericks en Minnesota Timberwolves strijden ook om een plek in de finale. Dallas Mavericks leidt na twee duels met 2-0.