Smartphone: de belangrijkste veranderingen in 2017

Het aanbreken van het nieuwe jaar is een mooi moment om terug te kijken op 2017. In de smartphonewereld is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Zo is het een stuk goedkoper geworden om uit het buitenland te bellen, is de onterecht onschuldig lijkende BKR-registratie ingevoerd en waren randloze schermen de trend. Wij zetten de belangrijkste veranderingen en trends van het afgelopen jaar op een rij.

Smartphonetrends

Afgelopen jaar waren er een aantal trends waar te nemen. Zo kwamen er opvallend veel telefoons met edge-to-edge displays of randloze schermen op de markt. Verder deden nieuwe digitale assistenten en kunstmatige intelligentie hun intrede. De bekendste is wellicht assistent Bixby van Samsung. Met Bixby bedien je je telefoon met stemcommando’s, aanrakingen en het maken van foto’s. Als je een goede smartphone wilt aanschaffen die de laatste snufjes bevat, dan is het handig om mobiele telefoons te vergelijken op vergelijkingssites.

Invoering beruchte BKR-registratie

De overheid luidde 2017 in met het verscherpen van de regels van de Telecomwet. Voorafgaand hieraan werd volop de discussie gevoerd of een ‘gratis smartphone’ bij telefoonabonnementen daadwerkelijk wel als gratis kan worden gezien. De Hoge Raad oordeelde in juni 2014 van niet. De hoogste rechtsprekende instantie in Nederland is van mening dat consumenten hiermee een kredietovereenkomst aangaan, oftewel een lening. Naar aanleiding hiervan kregen telefoonaanbieders tot 1 januari 2017 de tijd om aan de regels van de zogenoemde Wet op het Financieel Toezicht (WFT) te voldoen.

Sinds 1 mei 2017 moeten alle telefoonaanbieders een inkomenstoets afleggen om na te gaan of een klant wel in staat is de lening af te betalen. Bij groen licht melden zij de lening aan bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Een BKR-registratie klinkt onschuldig, maar kan vergaande consequenties hebben. Als je een lening wilt afsluiten om een huis te kopen, gaat de bank na of je een BKR-registratie hebt. Als dat het geval is, is het mogelijk dat je duizenden euro’s minder aan hypotheek krijgt.

Je kan onder een BKR-registratie uitkomen door een smartphone te kopen die goedkoper is dan 250 euro. Ook word je niet geregistreerd als je in één keer het toestel afbetaalt of in drie termijnen. Tot slot kan je een registratie voorkomen door een telefoon te leasen of een zakelijk abonnement af te sluiten.

Roamingkosten verleden tijd

Op de BKR-registratie zit vermoedelijk niemand te wachten. Wat wel goed nieuws is, is dat er sinds 15 juni 2017 geen roamingkosten meer worden doorberekend aan consumenten die zich bevinden in een Europees land. Bellen, sms’en en internetten in een ander EU-land kost sindsdien dus net zoveel als thuis. Let wel op: wat betreft telefonie geldt deze regel alleen als je van een Europese lidstaat naar het thuisfront belt. Andersom gelden nog wel roamingkosten. Telecomaanbieders mogen in ons eigen land wel roamingkosten in rekening brengen, omdat er in je thuisland genoeg gratis alternatieven zijn om contact op te nemen met iemand die in het buitenland is.

Nieuwe compensatieregeling

Tot slot is in 2016 een nieuwe compensatieregeling ingegaan. Aanbieders van telefonie, internet en sms-berichten zijn vanaf 1 juli 2017 verplicht om klanten een compensatie te bieden bij een storing die langer dan twaalf uur duurt. De compensatie bedraagt minimaal één euro aan abonnees en vijftig eurocent aan mensen met een prepaid-abonnement. Ook mag de compensatie voldaan worden ‘in natura’. Denk hierbij aan gratis belminuten, data of sms’jes. Aanbieders zijn verplicht om een abonnee in te lichten over deze vorm van compensatie.