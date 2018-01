Wie wordt de ondernemer van het jaar in Zeewolde?

Ook dit jaar organiseert ‘De Bedrijfskring Zeewolde’ (BKZ) de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’, waarmee ze de schijnwerper wil richten op het Zeewolder bedrijfsleven. Inmiddels zijn de drie genomineerden bekend. De winnaar van de felbegeerde titel wordt op 11 januari door een jury bekendgemaakt.

Ondernemer van het jaar word je niet zomaar in Zeewolde. Er wordt gekeken naar bedrijven die een uitzonderlijke prestatie leveren of juist al jarenlang zonder enig probleem continuïteit bieden aan veel werknemers. Het is uiteraard belangrijk dat er sprake is van een gezonde bedrijfsvoering.

De jury bestaat dit jaar uit de winnaar van vorig jaar ‘Bio Brass’, de wethouder van Economische Zaken en een aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Zij hebben naar aanleiding van bedrijfsbezoeken bepaald dat ‘Tegel & Sanitair Depot’, ‘Bevri Groep’ en ‘GildenGroen’ tot de genomineerden behoren. Aan de hand van de uitgebrachte stemmen (met motivatie) door het publiek gaat de jury in overleg. De publiekskeuze is medebepalend voor het uiteindelijke oordeel van de jury. Maar wat voor een soort bedrijven zijn de genomineerden eigenlijk?

Tegel & Sanitair Depot

Tegel & Sanitair Depot is een succesvolle outlet die via een webshop een enorm assortiment aan sanitaire producten aanbiedt. Onder de naam ‘Tegeldepot’ begonnen Florus Immerzeel en Eelco Kalsbeek in 2008 op het bedrijventerrein Schepenveld. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste (web)winkels van Nederland in de tegel- en sanitairbranche met de websites tegeldepot.nl en badkamerdepot.be.

Bevri Groep

Bevri Groep, dat gerund wordt door Jitze van den Berg en Wiebe de Vries, richt zich met een breed pallet aan banden en velgen op de akkerbouw en de transportsector. ‘Bevri Wheels’ beschikt over een eigen ontwikkeling- en productielijn voor velgen die verkocht worden aan de industrie-, landbouw- en transportsector. ‘Bevri Banden’ biedt een 24-uursservice aan dezelfde sectoren, maar ook aan particulieren.

GildenGroen

GildenGroen is een hoveniersbedrijf dat gerund wordt door Marcel en Cora Achterberg. Sinds 2001 richt GildenGroen zich op tuinonderhoud en -aanleg, zowel voor particulieren als bedrijven. Daarnaast verzorgt GildenGroen ook interieurbeplantingen op hydrocultuurbasis. Daarmee geeft het bedrijf kantoren en woonkamers kleur. Ook wekt GildenGroen ruimtes met fraaie beplanting tot leven.