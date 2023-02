Amerikaanse nieuwssite CNN lovend over Daphne Schippersbrug

Amerikaanse nieuwssite CNN is lovend over onze Daphne Schippersbrug in een ranking met Utrecht als een van de tien beste fietssteden ter wereld.

De reisredactie van CNN noemt Utrecht een stad ‘ waar je traditionele oude straten, gebouwen en grachten kunt vinden, evenals een sterke fietscultuur ‘. Utrecht staat bij de redactie bekend om haar 420 kilometer aan fietspaden en ‘s werelds grootste fietsenstalling (12.500 fietsen) bij het Centraal Station. Althans, zegt de nieuwszender, dat laatste ‘claimed’ Utrecht te hebben, en is blijkbaar niet door hen ge-fact checked.

CNN is lovend over de Dafne Schippersbrug: “De Dafne Schippersbrug overspant het Amsterdam-Rijnkanaal en verbindt de historische binnenstad met de nieuwe wijk Leidsche Rijn. Maar het is geen gewone brug. Gewijd aan fietsers en voetgangers, integreert het ook een basisschool en een park in het ontwerp.”

De andere negen beste fietssteden volgens CNN zijn: Antwerpen, Bern, Kopenhagen, Leipzig, Melbourne, Montreal, San Francisco, Straatsburg en Tel Aviv.

