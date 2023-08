Gemeente Utrecht doet aangifte tegen krakers woningen Croeselaan

De gemeente Utrecht doet aangifte tegen de krakers die sinds 13 augustus enkele leegstaande panden aan de Croeselaan hebben bezet. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders dat het kraken ertoe leidt dat de verhuizing van nieuwe bewoners naar de panden vertraging oploopt. Het gaat om onder anderen statushouders, die tijdelijk in de huurwoningen gaan wonen.

De gemeente had de krakers een ultimatum gesteld: ze moesten voor afgelopen vrijdagochtend 09.00 uur weg zijn uit de panden, zodat kon worden gestart met het schoonmaken en inrichten van de woningen voor de tijdelijke nieuwe huurders. “Helaas heeft het gesprek met de krakers er niet toe geleid dat zij vrijwillig de woningen hebben verlaten”, schrijft het college.

Behalve een civielrechtelijke procedure vanwege oneigenlijk gebruik van de panden, die het gemeentebestuur vrijdag al had aangekondigd, doet het college nu dus ook aangifte van strafbare feiten. De aangifte moet de civielrechtelijke procedure ondersteunen, schrijft het college. “Het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie deze aangifte te beoordelen.”

De civielrechtelijke procedure wordt door de rechter getoetst. Het doel van de procedure is dat “de panden waar de krakers nu verblijven op korte termijn gebruikt kunnen worden door de beoogde huurders”, aldus het college. Dat betekent dat de panden moeten worden ontruimd. Eerder zag de gemeente nog geen aanleiding om de woningen te ontruimen, omdat ze eerst wilde kijken naar “alternatieve oplossingen”, zoals een vrijwillig vertrek.