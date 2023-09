Vragen Statenfracties Utrecht over plan om wolf te zenderen

Meerdere fracties in de Provinciale Staten van Utrecht hebben woensdag in een commissievergadering vragen gesteld over het voornemen een in de provincie waargenomen wolf te zenderen. De Partij van de Dieren wilde weten of er een ontheffing is gevraagd om het dier van een zender te voorzien. De SGP vroeg zich af binnen welke termijn de wolf gezenderd kan zijn.

Na meldingen over een door de provincie heen trekkende wolf heeft de provincie Utrecht na overleg met de Zoogdiervereniging besloten tot zenderen van het dier over te gaan. Gedeputeerde Mirjam Sterk zei dat dit kan op basis van een landelijke ontheffing. Door zenderen kan de provincie de wolf blijven volgen en mogelijk vaststellen of het om een of meerdere wolven gaat.

De gedeputeerde liet weten dat er tot dusver negen voorvallen zijn geweest met een wolf in Utrecht. Daarbij ging het in twee gevallen om een contact tussen een hond en een wolf. In de andere situaties ging het om waarnemingen. “In geen van de gevallen was sprake van agressie, maar juist om problemen in de toekomst te voorkomen willen we gaan zenderen”, zei Sterk. “En daardoor kunnen we ook de wolf beschermen.”

Op de vraag hoelang het gaat duren voordat de wolf is voorzien van een zender, kon de gedeputeerde geen antwoord geven, omdat het niet eenvoudig is te achterhalen waar het dier zich ophoudt.