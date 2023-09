De bestuurster van een auto is woensdag omgekomen als gevolg van een verkeersongeluk. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Drunen (Noord-Brabant), meldt de politie. Het ongeluk, waarbij ook een vrachtwagen betrokken was, gebeurde op de A59 ter hoogte van Waspik rond 10.00 uur.

Volgens de politie is het voertuig vermoedelijk achterop de vrachtwagen gereden. Het slachtoffer is ter plaatse aan haar verwondingen overleden. De weg was door het ongeval afgesloten voor politieonderzoek.