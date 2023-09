Ook Utrecht doneert euro per inwoner voor hulp aan Marokko

Ook de gemeente Utrecht doneert 1 euro per inwoner voor hulp aan slachtoffers van de zware aardbeving in Marokko. De donatie komt neer op in totaal 368.000 euro, laat de gemeente dinsdag weten.

“Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van deze ramp en de mensen die nog in onzekerheid leven over het lot van hun familie en naasten. Dit raakt ook de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht diep. Ik wens alle betrokkenen zeer veel kracht toe”, zegt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Afgelopen weekend hing de Utrechtse vlag halfstok bij de gemeentelijke locaties voor de slachtoffers van de aardbeving.

Ook de gemeenten Middelburg (50.000 euro), Tiel (42.612 euro) en Hilversum (20.000 euro) hebben besloten om geld te doneren voor hulp in het rampgebied in Marokko.

Eerder maakten Amsterdam (919.000 euro), Rotterdam (665.000 euro) en Schiedam (81.168 euro) bekend dat ze voor elke inwoner een euro doneren. De gemeenten Eindhoven (244.000 euro), Apeldoorn (167.000 euro) en Helmond (167.000 euro) volgden daarna. De teller staat nu op ongeveer 2,6 miljoen euro vanuit de gemeenten. Dat bedrag kan nog oplopen, omdat er gemeenten zijn die wel van plan zijn te doneren, maar die de knoop nog niet hebben doorgehakt

Iets meer dan veertig gemeenten hebben besloten om nu geen geld vrij te maken, zeggen ze in een rondgang van het ANP. Krimpenerwaard in Zuid-Holland noemt als reden dat “er nog geen concrete hulpvraag ligt vanuit Marokko of hulpinstanties”. Andere gemeenten zeggen dat gemeenschapsgeld niet bedoeld is voor noodhulp of dat dit aan het Rijk is. De gemeente Huizen noemt dat “een dilemma tussen hoofd en hart”.

Zutphen doneerde in februari 2 euro per inwoner, omdat enkele mensen uit de Gelderse stad in Turkije om het leven waren gekomen. “Tot nu toe lijkt van zo’n vergelijkbare betrokkenheid in deze ramp geen sprake”, verklaart de gemeente het besluit om deze keer niet te schenken.

Ruim 160 gemeenten doneerden begin dit jaar na de aardbevingen in Turkije en Syriƫ. Meestal maakten ze een euro per inwoner over. Dat leverde een bedrag van ruim 11 miljoen euro op.