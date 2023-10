Explosie bij Utrechtse horecazaak

Bij een horecazaak aan de Amsterdamsestraatweg in de Utrechtse wijk Pijlsweerd is in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest. De politie bevestigt berichtgeving hierover door RTV Utrecht. Het pand raakte beschadigd. Er is niemand gewond geraakt en nog niemand opgepakt.

De melding van de ontploffing kwam rond 04.15 uur binnen bij de politie. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Mensen die in de omgeving wonen en een deurbelcamera hebben, wordt gevraagd de beelden te delen met de politie.

Afgelopen nacht vonden ook in Amsterdam, Rotterdam en Heerlen explosies plaats.